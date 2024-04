Atletica leggera - L’evento Anche Vetter al Meeting

La DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League di atletica leggera 2024 a Xiamen: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Si alza il sipario ufficialmente sulla stagione outdoor 2024 di atletica con il primo appuntamento in terra cinese, il primo di una lunga serie in un’annata che si preannuncia infuocata con gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Grande spettacolo in pista e in pedana, in gara per l’Italia la sola Gaia ... (sportface)

La DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League di atletica leggera 2024 a Xiamen: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Si alza il sipario ufficialmente sulla stagione outdoor 2024 di atletica con il primo appuntamento in terra cinese, il primo di una lunga serie in un’annata che si preannuncia infuocata con gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Grande spettacolo in pista e in pedana, in gara per l’Italia la sola Gaia ... (sportface)