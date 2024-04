Anticipazioni Amici 23 - sabato 27 aprile 2024 | ospit - sfide ed eliminazioni

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 25 aprile 2024)27andrà in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del serale di23. Siamo arrivati ormai al sesto appuntamento con questa fase del programma ed i ragazzi rimasti in gioco si stanno contendendo tutti un posto in finale e magari, chi lo sa, anche la vittoria. Questa nuova puntata del talent sarà indubbiamente ricca di emozioni, di esibizioni, sorprese e colpi di scena ma anche dii e chiaramente di. Saranno due o una sola? La curiosità è veramente tanta ed ognuno spera che non esca il proprio beniamino. Se proprio non riuscite ad attenderesera, qui di seguito vi daremo tutte lesu questo nuovo appuntamento del Serale di23. La puntata infatti è stata ...