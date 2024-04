Amici di Maria De Filippi - anticipazioni Serale del 27 aprile | ospiti ed eliminati | SPOILER

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 aprile 2024) Le talpe diNews sono pronti per nuovi. Cosa è accaduto addiDesecondoper ildi sabato 272024 in onda in prima serata su Canale 5? Quali sono gli, quali i talenti al ballottaggio? La Finale si avvicina a passi da gigante. I ragazzi nella casetta iniziano a sentire la tensione che sale. Ormai le squadre, decimate, stringono i denti per le ultime sfide. Ecco pertanto tutte le news dalla registrazione avvenuta oggi, 25, anche se si tratta di un giorno di festa.diDe: chi approderà in studio? Grandi artisti e grandi ...