Condanna definitiva per Alfredo Cospito a 23 anni di carcere

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Diventalaa 23diper l'anarchiconel procedimento legato all'attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione che hanno ribadito anche laa 17e 9 mesi di per Anna Beniamino. I magistrati della sesta sezione hanno rigettato i ricorsi della Procura Generale di Torino e...

Sono definitive le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino. E' quanto deciso dalla Cassazione nell'ambito del processo per l' Attentato alla ex Caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. I giudici della sesta sezione hanno rigettato ... (quotidiano)

I giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno respinto, dichiarandoli inammissibili, i ricorsi del pg di Torino e delle difese, di fatto confermando le condanne a 23 anni per Alfredo Cospito e a 17 anni e 9 mesi per la sua compagna Anna Beniamino, entrambi imputati nel ... (fanpage)

La Cassazione ha reso definitiva la sentenza all’anarchico Alfredo Cospito , detenuto in regime di 41 bis, il cosiddetto carcere duro, nel carcere Bancali di Sassari. Il 56enne era stato condannato a 23 anni , insieme ad Anna Beniamino che aveva ricevuto una pena di 17 anni e 9 mesi di carcere, nel ... (open.online)

Cospito condanna definitiva per l’attentato anarchico all’ex caserma di Fossano: blitz a Roma nel quartiere Tuscolano - Condanne definitive a 23 anni di carcere per l’anarchico Alfredo Cospito nel procedimento legato all’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di ...ilriformista

Cospito, Cassazione: condanna definitiva a 23 anni. Oltre 17 anni per Anna Beniamino - ROMA – Sono definitive le condanne a 23 anni nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito e a 17 anni e 9 mesi nei confronti di Anna Beniamino. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ...firenzepost

Anarchici, condanne definitive a Cospito e Beniamino per attentato all'ex caserma - Diventa definitiva la condanna a 23 anni di carcere per l'anarchico Alfredo Cospito nel procedimento legato all'attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. Lo hanno deciso i ...notizie.tiscali