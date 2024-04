La Cassazione conferma la condanna a 23 anni per Alfredo Cospito I legali | Estrema severità

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La Corte dihato le condanne a 23pere a 17e 9 mesi per Anna Beniamino. Diventa così definitiva la sentenza emessa lo scorso 26 giugno dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino nei confronti dei due anarchici imputati per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. Lalaa 23perI supremi giudici della sesta sezione penale in particolare, accogliendo quanto chiesto oggi dal sostituto procuratore generale Perla Lori, hanno rigettato il ricorso della procura generale di Torino, che per, detenuto a Sassari in regime di 41bis, sollecitava la ...

