Adana Demirspor-Galatasaray venerdì 26 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Fonte : infobetting
Adana Demirspor-Galatasaray (venerdì 26 aprile 2024 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 25 aprile 2024) Si avvicina sempre di più il giorno della verità in superlig turca, e allo scontro diretto il Galatasaray di Okan Buruk vuole arrivarci forte del breve ma prezioso vantaggio sui cugini del Fenerbahce. Il cimbom apre il trentaquattresimo turno andando a far visita all’Adana Demirspor, squadra che attualmente vivacchia a metà classifica lontana ormai da ogni obiettivo. Il cambio di Niang con Balotelli, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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