Adana Demirspor-Galatasaray venerdì 26 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Fenerbahçe - Besiktas maçinda Volkan Bayarslan düdük çalacak - Haftanin açilis maçi olan adana Demirspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Bahattin Simsek görev yapacak. Fenerbahçe - Besiktas derbisinde ise hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Süper Lig’de 34.iha.tr

adana Demirspor ile Galatasaray 40'inci kez karsi karsiya gelecek - Trendyol Süper Lig'in 34'üncü hafta karsilasmasinda adana Demirspor ile lig lideri Galatasaray karsi karsiya gelecek. Iki ekip bundan önce tam 39 kez karsi karsiya gelirken bu mücadelelerde sari-kirmi ...aksam.tr

Galatasaray'da A. Demirspor maçi öncesi kart alarmi! Tam 7 isim... - Tüm Spor - Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasinda yarin adana Demirspor'a konuk olacak. Sari- Kirmizili takimda, ceza sinirinda yer alan 7 futbolcu adana'da sari kart görmesi durumunda bir sonraki S ...spor.haber7