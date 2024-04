25 aprile - tensioni a Roma tra la Brigata ebraica e antagonisti pro-Palestina | grid - insulti e lanci di petardi

Sale Subito la tensione durante le celebrazioni del 25 aprile . “Terroristi" e “assassini”: è questo lo slogan partito dal corteo della Brigata ebraica verso il presidio dei movimenti pro-Palestina, nel corso delle celebrazioni che vanno in scena a ...

(Adnkronos) – Tensione tra grida, insulti e petardi a piazza di porta San Paolo a Roma dove sono in corso due manifestazioni in contemporanea in occasione del 25 aprile, Festa della liberazione. Da un lato i manifestanti pro Palestina, circa 300 ...