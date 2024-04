Terroristi - Fascisti Subito tensione in piazza per il 25 aprile | la polizia evita il peggio

(Di giovedì 25 aprile 2024) Saleladurante le celebrazioni del 25. “" e “assassini”: è questo lo slogan partito dal corteo della Brigata ebraica verso il presidio dei movimenti pro-Palestina, nel corso delle celebrazioni che vanno in scena a Roma ale Ostiense. "", è il grido che è invece partito dal presidio dei movimenti palestinesi al gruppo della Brigata ebraica, e ancora "Fuori Israele dalla storia". "Basta alla violenza di chi giustifica un altro genocidio nei giorni nostri", ha urlato un ragazzo di Cambiare Rotta, a cui hanno risposto con fischi e insulti. I due presidi si sono poi avvicinati, a dividerli soltanto il cordone della. Nel frattempo gli esponenti della comunità ebraica hanno deposto una corona di fiori. Già ieri sera ...

