25 Aprile - tensione in piazza Duomo Filo-palestinesi | fateci parlare

(Di giovedì 25 aprile 2024) Milano, 25 apr. (askanews) –ina milano dove i manifestanti pro Palestina hanno cercato di sfondare le transenne a poche decine di metri dal palco dove si svolgono gli interventi degli ospiti della celebrazione del 25. I manifestanti sono stati contenuti dopo alcuni minuti a far arretrare i giovani. “Lasciate”, la richiesta più volte urlata inda alcune centinaia di manifestanti con bandieree striscioni di sostegno alla liberazione della Palestina nel corso degli interventi dal palco dei rappresentanti dell’Anpi e dei sindacati al termine del corteo per le celebrazioni del 25. “No al genocidio”, si legge su uno striscione. “Fuori i ...

FOTO | VIDEO | L’Anpi al corteo di Milano del 25 aprile: “Siamo più di centomila”. E attacca Netanyahu. Insulti alla Brigata ebraica - A Milano momenti di tensione al passaggio della Brigata ebraica e poi quando, verso la fine del comizio, alcuni attivisti pro Palestina hanno cercato di scavalcare le transenne sotto il palco ...

25 aprile a Milano, rissa in piazza Duomo all’arrivo della Brigata ebraica protetta dal cordone dei City Angels - Attimi di tensione lungo il corteo del 25 aprile di Milano: prima che la Brigata ebraica arrivasse in piazza Duomo alcune giovani, tra i quali dei manifestanti pro Palestina, hanno cercato il contatto ...

25 Aprile, Mattarella all’Altare della Patria. tensione tra ebrei e pro Palestina - Poi il saluto alle autorità presenti. Non era presente il pubblico in piazza Venezia a causa dell’enorme cantiere per i lavori in corso alla metropolitana della capitale. Oggi previste molte ...

