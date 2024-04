Tensione a Piazza Venezia | uomo minaccia di incendiarsi

Milano, sabato 24 febbraio 2024 – Migliaia di manifestanti in piazza oggi, sabato 24 febbraio a Milano, per motivi diversi. Il corteo più numeroso è quello che parte alle 14.30 da piazzale Loreto per raggiungere Cairoli con almeno 5mila manifestanti pro-Palestina che chiedono di fermare il massacro nella striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano: si temono scontri e momenti di tensione, dopo quanto avvenuto venerdì in un corteo analogo ... (ilgiorno)