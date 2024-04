25 aprile - Mattarella accolto dagli applausi a Civitella Val di Chiana

Il presidente Mattarella dà il via alle celebrazioni del 25 aprile Il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato le celebrazioni del 25 aprile all’Altare della Patria a Roma per poi proseguire verso Civitella Val di Chiana in provincia di Arezzo. Onore ai Caduti Dopo l’inno nazionale ... Continua a leggere>>

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "senza memoria, non c'è futuro". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 25 aprile, celebrando l'anniversario della Liberazione a Civitella in Val di Chiana, in Toscana, dove nel 1944 i nazisti trucidarono 244 persone. "Aggiungo - ...

