Mattarella celebra il 25 aprile | Senza memoria non c’è futuro

15 aprile 16 aprile Per celebra re il 75simo anni versario del Trattato istitutivo della Nato , firmato a Washington il 4 aprile del 1949, la Società italiana per l'organizzazione internazionale ( Sioi ) organizza a Roma il 15 e 16 aprile, in collaborazione con la divisione Diplomazia pubblica del

Tredici sindaci d'Europa contro i governi: "Non impedite alle città di fissare i limiti di velocità". Tra loro Bologna, Firenze e Milano - "Politiche nazionali basate non sulla scienza ma sull'opportunità politica danneggiano la capacità delle autorità locali di prendere decisioni sul miglioramento della sicurezza e della salute dei prop

25 Aprile, a Milano in 100mila in piazza: tensioni con gruppi pro Palestina. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo 25 Aprile, a Milano in 100mila in piazza: tensioni con gruppi pro Palestina. LIVE

25 aprile a Milano, rissa in Piazza Duomo all'arrivo della Brigata ebraica protetta dal cordone dei City Angels - Attimi di tensione lungo il corteo del 25 aprile di Milano: prima che la Brigata ebraica arrivasse in piazza Duomo alcuni giovani, tra i quali dei manifestanti pro Palestina, hanno cercato il contatto

