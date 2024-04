25 aprile - le voci raccolte a Garbatella a Roma | Giornata di memoria

Il 25 Aprile 2024 è una data di grande significato per l’Italia, poiché celebra la Festa della Liberazione . In questa giornata, si ricorda la fine dell’occupazione nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale e l’avvento della libertà e della democrazia nel nostro paese. Cerimonia al Milite ... Continua a leggere>>

Elisabetta La Pera, manifestante pro Palestina, racconta di essere stata circondata e insultata a Viale Aventino a Roma da membri della comunità ebraica. “Mi hanno messo la loro bandiera di Israele addosso sulla moto e hanno cominciato a insultarmi e a dirmi di andare via. Sono scappata via e mi ... Continua a leggere>>

Neve d'aprile a Vico nel Lazio, «Qui abbiamo un paesaggio invernale» - Il video è stato girato mercoledì dai residenti di Vico nel Lazio in provincia di Frosinone a 721 metri sul livello del mare ...

25 aprile, a roma parte il corteo antifascista. Tensione alla manifestazione pro-Palestina, sfregiata lapide a Forte Bravetta - Tante le realtà presenti al corteo del 25 aprile organizzato a roma dall'Anpi che apre la manifestazione. Dopo le associazioni partigiane ci sono diversi esponenti della società civile - come Libera ...

roma, cosa è successo 40 anni fa Il ricordo che commuove i romanisti - roma - Il 25 aprile del 1984 è una data storica per i tifosi della roma. Quel giorno, per molti, è stato uno dei giorni più belli di sempre, capace di regalare non solo una rimonta incredibile contro ...

