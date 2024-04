25 Aprile | commemorazione della Liberazione e eventi a Roma

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il 252024 è una data di grande significato per l’Italia, poiché celebra la Festa. In questa giornata, si ricorda la fine dell’occupazione nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale e l’avventolibertà edemocrazia nel nostro paese. Cerimonia al Milite Ignoto Il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella ha preso parte alladepositando una corona di alloro al sacello del Milite Ignoto, situato all’AltarePatria a. Questo gesto simbolico onora tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e l’indipendenza dell’Italia. Alla cerimonia erano presenti anche altre importanti figure istituzionali, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ...

25 aprile: Conte, non permettiamo di scalfire valori della Carta - (ANSA) - ROMA, 25 APR - "Storie di coraggio, di solidarietà, di sacrifici e di libertà. Sono le storie delle donne antifasciste, le storie delle donne della Resistenza: anche loro hanno dato un contri ...

Commemorazione per il 25 aprile con qualche frizione - Commemorazione per il 25 aprile a Erba: frizione tra i presenti per la velocità e la modalità con cui è stato “liquidato” l’anniversario della liberazione. Commemorazione con qualche frizione oggi, a ...

Serena Bortone e l'antifascismo: «Se mi sento libera in Rai Quando mi vengono date certe motivazioni, difendo la mia professionalità» - Fa bene alla salute». E lei lo fa, si dichiara antifascista anche nella sua ultima intervista a Vanity Fair che la mette in copertina in occasione del 25 aprile, il giorno in cui si festeggia la ...

