25 aprile - il ministro della Giustizia Nordio fischiato in piazza a Treviso Noi antifascisti? È ovvio! – Il video

Treviso - Fischi per il discorso del 25 aprile di Carlo Nordio in piazza dei Signori a Treviso : «Le guerre quasi mai vengono scatenate dalle democrazie liberali infatti la Seconda ...

Le celebrazioni per il 25 aprile in Italia: il ministro dela Giustizia fischiato dopo aver detto che la richiesta a un ministro di dichiararsi antifascista «è retorica, perché abbiamo giurato sulla Costituzione». Tensioni a Roma, a Milano attesi il sindaco Beppe Sala, Elly Schlein, Carlo Calenda

Conte alla festa della Liberazione: "Treviso è stata e sarà sempre antifascista" - TREVISO - Nella giornata del 25 aprile, a Treviso, le commemorazioni per la Festa della Liberazione hanno visto momenti di tensione durante la celebrazione.

Treviso. 25 aprile, commemorazione anche in pizzeria. Alla Piola pizza tricolore per celebrare la Liberazione - TREVISO - Festa della Liberazione, a Treviso la commemorazione arriva anche in pizzeria. La Piola, storico locale cittadino, oggi ha inserito nel menù una pizza tricolore per celebrare ...

La Costituzione è antifascista Cosa dice la Carta e perché esprime i valori della Resistenza - Nel 2023 Mattarella definì l'Italia «una Repubblica fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista». Nella Carta la parola «antifascismo» non compare mai (come sottolineato in passato dal ...

