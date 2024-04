Mattarella | Doverosa unità sull’antifascismo  Il testo integrale | Il ministro nordio fischiato a Treviso

(Di giovedì 25 aprile 2024) Le celebrazioni per il 25 aprile in Italia: ildela Giustiziadopo aver detto che la richiesta a undi dichiararsi antifascista «è retorica, perché abbiamo giurato sulla Costituzione». Tensioni a Roma, a Milano attesi il sindaco Beppe Sala, Elly Schlein, Carlo Calenda

Treviso - Fischi per il discorso del 25 aprile di Carlo Nordio in piazza dei Signori a Treviso : «Le guerre quasi mai vengono scatenate dalle democrazie liberali infatti la Seconda ... Continua a leggere>>

Carlo Nordio , fischiato durante una manifestazione per la Festa della Liberazione, si difende: "Noi ministri abbiamo giurato sulla Costituzione antifascista..." Continua a leggere>>

Cerimonia del 25 aprile a Treviso, fischi contro il ministro Carlo Nordio: «Non credevo che esistessero ancora gli stalinisti a questo Mondo» - Fischi per il discorso del 25 aprile di Carlo Nordio in piazza dei Signori a Treviso: «Le guerre quasi mai vengono scatenate dalle democrazie liberali infatti la Seconda Guerra Mondiale fu scatenata ...

Continua a leggere>>

25 aprile, il ministro Nordio fischiato dagli antifascisti a Treviso - Carlo Nordio, fischiato durante una manifestazione per la Festa della Liberazione, si difende: "Noi ministri abbiamo giurato sulla Costituzione antifascista..." ...

Continua a leggere>>

Nordio fischiato in piazza a Treviso durante la cerimonia - Fischi e 'buuh' di disapprovazione sono stati indirizzati al ministro della giustizia Carlo Nordio durante il discorso che stava svolgendo in piazza a Treviso per la festa del 25 aprile. Il ministro ...

Continua a leggere>>