Shannen Doherty e Tori Spelling raccontano quando e perché avevano smesso di essere amiche

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 24 aprile 2024), ex co-star della serie tv Beverly Hills 90210, hanno cercato di fare luce sulla fine della loro amicizia durante il podcast Let’s Be Clear. Nel corso dell’ultima puntata, le interpreti di Brenda Walsh e di Donna Martin hanno ripercorso quanto successo, ammettendo però di non avere una risposta definitiva sui motivi del loro allontanamento. “È come se il minuto prima fossimo, e quello dopo non lo fossimo più”, ha detto quindi. Poi,ha riflettuto sul fatto disempre stata facilmente influenzabile, un tratto caratteriale che anche la collega avrebbe notato. “Sei sempre stata facilmente influenzabile. Ed è stato molto frustrante per meti dicevo sempre: ‘Sì, Tor, hai ...