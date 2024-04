Shannen Doherty e Tori Spelling si ritrovano e parlano del perché la loro amicizia si era interrotta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Una reunion attesa e sognata dai fan di Beverly Hills 90210.Donna e Brenda si sono ritrovate dopo tanti anni in cui lasembrava finita. Stiamo ovviamente parlando di. La prima ha ospitato la seconda nel suo podcast Let’s Be Clear. Il motivo del litigio? Difficile da dire, anche per le due.secondoerano amiche e un secondo dopo non lo erano più. “Sei sempre stata facilmente influenzabile. Ed è stato molto frustrante per meti dicevo sempre ‘Sì, Tor, hai un’opinione’… Tipo, sei intelligente, sei divertente, hai talento. Ti amavo e ti rispettavo e volevo che credessi in te stesso tanto quanto io credevo in te“.ha ...