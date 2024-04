WWE | Logan Paul sarà a Raw settimana prossima - in arrivo Draft per lui?

(Di martedì 23 aprile 2024)a Raw, nella seconda notte dedicata al WWE. L’annuncio della federazione ha alimentato i già forti rumor sul passaggio della Social Media Megastar allo show rosso, ma ne sapremo di più a cavallo del prossimo weekend. Ricordiamo che sia venerdì a Smackdown che sempre lunedì è stata annunciata la presenza di CM Punk, mentre l’unico incontro annunciato al momento è un Six Man Tag-Team Match che vedrà il Judgment Day sfidare Jey Uso, Ricochet ed Andrade (con un grosso punto interrogativo sulla situazione Dominik), a pochi giorni dalla sfida di Backlash tra l’ex Bloodline ed il World Heavyweight Champion. #USChampion @will be in the house next Monday on #WWERaw! pic.twitter.com/BChuYeQVUT— WWE ...

Logan Paul appearance announced for next week's WWE Raw - An appearance from the United States Champion, plus a trios match are official for next week's WWE Raw, night two of the 2024 WWE Draft. As revealed on this week's show, United States Champion Logan ...f4wonline

Logan Paul Appearance And More Set For 4/29 WWE RAW - WWE is loading up the card for the April 29 episode of WWE RAW, which will mark the second night of the WWE Draft. WWE announced that reigning United States Champion Logan Paul would appear live on ...msn

Logan Paul Appearance, Judgment Day vs. Jey Uso, Andrade, And Ricochet Set For 4/29 WWE Raw - Logan Paul will appear live on WWE Raw. During the April 22 episode of WWE Raw, WWE announced that United States Champion Logan Paul, a SmackDown superstar, would appear on the April 29 episode, which ...fightful