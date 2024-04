Voto di scambio e scambio di favori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024) Oggi si parla tanto didi, di immoralità in ogni dove. Verissimo, purtroppo. Ma chi di noi (io per primo) se può saltare una fila, se può prenotare una visita sfruttando l’amicizia del medico, se può trarre un vantaggio grazie alla conoscenza di qualcuno, si tira indietro? Sarà mica vero quello che qualcuno disse oltre 2000 anni fa: “Come puoi dire al tuo fratello: Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Paolo Belloli