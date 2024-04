Volley B1 donne La Clai vince e blinda il primato

Una domenica di passione per la Clai . La formazione di Nello Caliendo giocherà domani al PalaBursi di Rubiera (inizio alle 18,30) lo scontro diretto con il Giusto Spirito. La Clai è prima in classifica con 53 punti, le reggiane inseguono a quota 49. Le distanze si sono accorciate nell’ultimo turno, quando Imola ha trionfato 3-2 con Genova mentre Rubiera è andata a vincere 3-0 sul campo del Mosaico Ravenna. nella sfida del PalaBursi in palio ... (sport.quotidiano)

La Clai ha vinto 18 partite in stagione e, con quella ottenuta con Genova, sono dieci le affermazioni consecutive in casa. Le ragazze di Caliendo comandano il girone C di serie B1 e hanno tutte le carte in regola per centrare il primato al termine della regular season. Nell’ultimo turno alla palestra Volta è arrivato il 3-2 con Genova. "Le nostre avversarie – commenta Benedetta Rizzo – sono arrivate a Imola molto determinate e con la ... (sport.quotidiano)