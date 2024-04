Volley B1 donne | in scena lo scontro tra le prime Vincendo - le imolesi blinderebbero la vetta La Clai non si ferma pi - domenica c’è Rubiera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Laha vinto 18 partite in stagione e, con quella ottenuta con Genova, sono dieci le afzioni consecutive in casa. Le ragazze di Caliendo comandano il girone C di serie B1 e hanno tutte le carte in regola per centrare il primato al termine della regular season. Nell’ultimo turno alla palestra Volta è arrivato il 3-2 con Genova. "Le nostre avversarie – commenta Benedetta Rizzo – sono arrivate a Imola molto determinate e con la consapevolezza di dover fare punti per sperare nella salvezza. Hanno fatto una grande partita e l’inserimento di Gotti nel roster è un valore aggiunto. Si appoggiano molto su di lei, che è una giocatrice non semplice da contenere, e questo ci ha messo in difficoltà". La capitana imolese approfondisce le pieghe della partita con le liguri. "Siamo mancate nel secondo e terzo set, dove abbiamo fatto molta fatica a ...