VIDEO – Scudetto Inter - la sede si aggiorna | doppia novità!

È tutto vero: ieri sera l’Inter ha vinto lo Scudetto della seconda stella! Festeggiato, in piena notte, con la squadra e migliaia di tifosi in piazza Duomo. In attesa delle celebrazioni ufficiali con il pullman scoperto, per le quali sono attese novità nelle prossime ore. Ecco i VIDEO del nostro inviato. IL MOMENTO TANTO ATTESO – È stata una notte lunghissima, che non si potrà mai dimenticare, dove è valsa la pena fare le ore piccole. Perché ... (inter-news)