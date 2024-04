VIDEO IN – Inter - lo scudetto illumina Piazza Duomo | fuochi d’artificio!

(Adnkronos) – L’Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d’Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. L'articolo Scudetto Inter, la festa dei tifosi a piazza Duomo – Video proviene da Ildenaro.it. (ildenaro)

E’ grande festa in casa Inter: piazza Duomo inizia a riempirsi di tifosi dopo il successo della squadra di Simone Inzaghi nel derby contro il Milan e la vittoria matematica del 20° scudetto. Una vera e propria esplosione di gioia, accompagnata da canti, cori festosi e fuochi d’artificio. In molti, non appena terminata la partita, si sono radunati nel centro di Milano con sciarpe, fumogeni e bandiere. Per le strade si susseguono caroselli di ... (calcioweb.eu)

L’Inter vince il suo ventesimo Scudetto e lo fa nel derby per la prima volta nella storia della Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si impone per 2-1 sui rossoneri di Stefano Pioli e si regalano la festa in un San Siro dai due stati d’animo. Quello di Filippo Tramontana, voce delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportiva Diretta stadio in onda su 7 Gold, è dei più felici. Il telecronista di fede interista non nasconde la gioia. ... (sportface)