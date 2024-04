VIDEO – Scudetto Inter - i tifosi al Duomo | Messaggio a Ibrahimovic!

Grandissima festa dei tifosi dell’Inter per celebrare la vittoria nel derby contro il Milan e la conquista del ventesimo scudetto della squadra di Inzaghi. Piazza Duomo, popolata di nerazzurro, si illumina. FESTEGGIAMENTI – Il freddo e la pioggia non fermano i tifosi dell’Inter, che dopo il trionfo nel derby contro il Milan si sono spostati in Piazza Duomo per festeggiare il tanto desiderato ventesimo scudetto. Il centro di Milano, ma non solo, ... (inter-news)

(Adnkronos) – L’Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d’Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. L'articolo Scudetto Inter, la festa dei tifosi a piazza Duomo – Video proviene da Ildenaro.it. (ildenaro)

(Adnkronos) – L’Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d’Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. The post Scudetto Inter, la festa dei tifosi a piazza Duomo – Video appeared first on seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . (seriea24)

(Adnkronos) – L'Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. —[email protected] (Web Info) L'articolo Scudetto Inter, la festa dei tifosi a piazza Duomo – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su ... (webmagazine24)

L’Inter è campione d’Italia! I nerazzurri hanno superato il Milan nel derby di questa sera, assicurandosi il 20° Scudetto della storia del club. Un risultato incredibile, merito di un eccezionale Simone Inzaghi, al suo primo Scudetto in carriera. Il primo a festeggiare questo splendido traguardo è Pippo Inzaghi, fratello maggiore di Simone. Presente negli studi di ‘DAZN’, Filippo Inzaghi ha affermato: “da quando è arrivato all’Inter questo è il ... (calcioweb.eu)