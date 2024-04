VIDEO – Milan-Inter 1-2 - Serie A | gol e highlights della partita

L’Inter vince il suo ventesimo Scudetto e lo fa nel derby per la prima volta nella storia della Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si impone per 2-1 sui rossoneri di Stefano Pioli e si regalano la festa in un San Siro dai due stati d’animo. Quello di Filippo Tramontana, voce delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportiva Diretta stadio in onda su 7 Gold, è dei più felici. Il telecronista di fede interista non nasconde la gioia. ... (sportface)