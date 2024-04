Inter-Milan - botte da orbi! Due risse in campo | 3 espulsi in pochi minuti | VIDEO

Hakan Calhanoglu , centrocampista dell' Inter ed ex Milan , ha pubblicato su 'Instagram' dei post per il derby e per lo Scudetto vinti (pianetamilan)

Pioli, al termine del derby di Milano tra Milan e Inter, non ha raggiunto i giornalisti in sala stampa per la consueta conferenza stampa post partita. Inter-News.it era presente col suo inviato. NIENTE conferenza Pioli ? Stefano Pioli non ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra Milan e Inter. Scelta alquanto discutibile del tecnico rossonero, che non ha presenziato in sala stampa davanti ai giornalisti, che erano lì ad attenderlo. ... (inter-news)