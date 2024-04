Una cavalcata trionfale La cinquina di settembre E l’Inter non si ferma più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Un campionato fotocopia di quello precedente. Non prendendo in considerazione quanto aveva fatto, giunta a chilometri dal Napoli campione, ma avendo come termine di paragone proprio i detentori del titolo. La squadra di Spalletti aveva stradominato e lo stesso fa quella di Inzaghi. Ci mette un po’ di più a scrollarsi di dosso le avversarie più pericolose solo perché le inseguitrici sono state più brave rispetto all’anno prima, almeno per un girone. La Juventus, in particolare, regge fino a gennaio inoltrato. Una volta avuta l’opportunità di sorpassare momentaneamente i nerazzurri durante la trasferta in Supercoppa, che rimanda la sfida con l’Atalanta, i bianconeri inchiodano enon si volta più indietro. Dei tre campionati di Inzaghi, è quello più lineare. In spinta dall’inizio, da quando la squadra mette le cose in chiaro vincendo ...