Inter campione d’Italia - una cavalcata inarrestabile | dalla vittoria sulla Juve al trionfo nel derby

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano – Il ventesimo scudetto dell'è il punto di arrivo di unasempre in ascesa. Dall'inizio alla fine, i nerazzurri hanno tenuto un ritmo elevatissimo, schivando anche i rari momenti di poca brillantezza e tenendo dal punto di vista mentale quando lantus è rimasta attaccata alla vetta, in pratica fino alla fine del girone d'andata. Da subito, la squadra di Inzaghi ha messo le cose in chiaro. A luglio sia il tecnico che la dirigenza hanno piazzato la seconda stella come obiettivo primario e non ci si è mai distaccati da quell'intento. Il campionato è stato caratterizzato da una partenza forte, come non era accaduto a Inzaghi nelle altre due stagioni alla guida. Una doppietta di Lautaro al Monza, altri due gol al Cagliari, quattro alla Fiorentina. Nove punti con otto gol fatti e zero subiti per presentarsi al ...