UeD - Ida Platano si sfoga dopo cacciata di Mario Cusitore Pierpaolo punge

Le anticipazioni UeD della registrazione di oggi, lunedì 22 aprile 2024, rivelano che al Trono di Ida Platano ci sono stati dei risvolti inaspettati. La donna è arrivata in studio molto arrabbiata in quanto ha ricevuto dei nuovi aggiornamenti in merito alla segnalazione su Mario Cusitore arrivata un po' di tempo fa. Si è scoperto che il corteggiatore ha mentito e che sia stato davvero insieme ad un'altra donna all'interno del B&B. Ida, ... (tvpertutti)

Le anticipazioni di UeD relative alle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 il 22 e 23 aprile 2024 rivelano che al centro dell'attenzione, per una puntata intera, ci sarà Ida Platano. Il suo Trono, ormai, è tra quelli che stanno generando più sgomento, specie per le numerose polemiche che sorgono di volta in volta. Oltre che parlare della dama, però, saranno affrontate anche altre faccende che riguardano Daniele Paudice. Il ragazzo, ... (tvpertutti)