UeD anticipazioni 22-23 aprile 2024 | Ida polemica - primo bacio per Daniele

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ledi UeD relative alle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 il 22 e 23rivelano che al centro dell'attenzione, per una puntata intera, ci sarà Ida Platano. Il suo Trono, ormai, è tra quelli che stanno generando più sgomento, specie per le numerose polemiche che sorgono di volta in volta. Oltre che parlare della dama, però, saranno affrontate anche altre faccende che riguardanoPaudice. Il ragazzo, infatti, si sbilancerà con una sua corteggiatrice, dandole un. Al Trono Over ci sarà una discussione particolarmente accesa che riguarderà soprattutto Marcello Messina. Il cavaliere prenderà una decisione piuttosto drastica. Ida Platano continua a dubitare di Mario e Pierpaolo a Uomini e Donne Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a momenti molto ...

Uomini e donne, anticipazioni: a rischio il trono di Ida, Mario e Pierpaolo non convincono - La tronista Ida va in crisi e ammette di non fidarsi più di Mario e Pierpaolo, i due corteggiatori in lizza per la scelta ...it.blastingnews

Segnalazione su Pierpaolo Siano, la sorpresa per Ida a UeD era sponsorizzata - In una recente puntata di Uomini e Donne è andato in onda un blocco legato a Ida Platano e ai suoi due corteggiatori. In tale occasione, sia Mario Cusitore, sia Pierpaolo Siano le hanno fatto una sorp ...informazione

Ida Platano sempre più vicina a lasciare UeD: anticipazioni e colpi di scena - Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne sembra essere sempre più incerto. La donna, purtroppo, non nutre fiducia nei riguardi dei suoi corteggiatori, pertanto, nelle prossime puntate di UeD prende ...informazione