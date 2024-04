Tutti gli scrub corpo da provare per preparare la pelle per l’estate

(Di martedì 23 aprile 2024)si avvicina e arriva anche il momento di scoprirsi un po’ di più, specialmente le gambe. Per evitare di avere unasecca, piena di pellicine morte però bisogna prepararsi già da ora! Spesso ci si dimentica che la skincare va fatta anche ale non soltanto al viso. Bastano tre semplici step: fare unouna o due volte a settimana, mettere la crema ogni giorno e (se riuscite) anche l’olio ogni tanto. Qui vi consigliamo degliper ildaper avere laal top questa estate! Ecco degliper ilche doveteperla vostraalper il ...

dopo le elezioni regionali in Basilicata 2024 , vinte dal presidente uscente Vito Bardi, è ufficiale l'elenco dei consiglieri eletti in Consiglio Regionale : 12 vengono dalla circoscrizione di Potenza, 7 da quella di Matera e uno è il candidato sconfitto Piero Marrese. Il centrodestra ha 12 consiglieri, l'opposizione 8.Continua a leggere (fanpage)

Prato, 23 aprile 2024 – Un anno di controlli della Guardia di finanza, per lo più nella zona industriale del Macrolotto , e un bilancio che fa impressione. Che l’evasione fiscale sia una piaga, soprattutto nel cosiddetto distretto parallelo, non è certo una novità, ma i numeri sono clamorosi. Riguardo all’emissione di scontrini e fatture , riscontrate irregolarità in 583 casi su 630 ispezioni, cioè il 94%. Per quanto riguarda il canone Rai, ... (lanazione)

Bonus bollette fino a 1.015 euro. Luce, gas e idrico: ecco chi ne ha diritto e come variano gli importi - Bonus energia elettrica, gas e bonus idrico. Sono tre misure che permettono alle famiglie con Isee più basso di far fronte alle bollette. Non è un'agevolazione per Tutti ma un ...ilgazzettino

Regionali Basilicata, Bardi si conferma presidente: ecco chi siederà in Consiglio - FdI è il primo partito con il 17,4% seguito dal PD (13,9%) che supera per quasi un punto percentuale FI (13%). Su venti consiglieri elette tre donne ...dire

Perché Céline Dion non prende mai in prestito gli abiti dai brand (come fanno le star) - Céline Dion è tornata e ha approfittato dell'intervista rilasciata per rivelare un dettaglio anti-convenzionale sulla sua carriera: ecco per quale motivo ...fanpage