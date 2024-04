Macrolotto - dati-choc dai controlli | canone Rai evaso da tutt - sugli scontrini irregolarità nel 94% dei casi

I problemi di degrado igienico, sanitario, sociale e ambientale del Macrolotto Zero nell’agenda dei nove candidati a sindaco. Si è tenuto venerdì un incontro fra questi ultimi e il " comitato di via Pistoiese Macrolotto Zero per la tutela del territorio" presso il Circolo Arci Eugenio Curiel. E’ stata l’occasione per il presidente Bruno Gualtieri e gli altri residenti del quartiere di evidenziare le criticità più impellenti, nonché le ... (lanazione)

Prato, 18 aprile 2024 - I problemi di degrado igienico, sanitario, sociale e ambientale del Macrolotto Zero nell'agenda dei candidati a sindaco. Domani sera (venerdì 19 aprile), alle 18, è in programma un incontro - aperto a tutti i cittadini - fra questi ultimi e il "Comitato di via Pistoiese Macrolotto Zero per la tutela del territorio” presso il Circolo Arci Eugenio Curiel di via Fabio Filzi, 39/m. Sarà l'occasione per il presidente Bruno ... (lanazione)