Puglia resiliente e innovativa - tutti i dati del manifesto dell’acqua

Il clima che cambia, dall’estate all’inverno in 24 ore: «Adattarsi per salvare l’economia» - È il 19 aprile e il termometro è fermo sui 9 gradi alle 9 di mattina. Solo due giorni prima, all’ora di pranzo, la temperatura sfondava i 30 gradi. Da un giorno ...quotidianodipuglia

La visione del premio Nobel Valentini: «La Puglia può essere pioniera di sostenibilità» - «Indietro non si torna, nel 2030 la temperatura media globale aumenterà di due gradi centigradi. Dovremmo adattarci e fare in modo che la temperatura non aumenti ancora ...quotidianodipuglia

Grandine in Puglia: allarme Coldiretti dopo siccità e calore estremo - Sos grandine in Puglia: un fenomeno che segue il caldo record e la siccità, minacciando seriamente le colture regionali.pugliapress