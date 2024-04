Il dramma della piccola Sara - tumore irreversibile a 5 anni Chiusa la raccolta fondi | Obiettivo raggiunto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024)è una bambina di 5di Faenza, affetta da un grave neuroblastoma al quarto stadio per il quale i medici hanno deciso di sospendere le cure, visto che il suo. Per aiutare lae la sua famiglia si è appenaunache in pochi giorni ha fruttato 100mila euro da spendere per esaudire tutti i desideri di.Leggi anche: Paola Perego: “Ecco come ho scoperto ilall’iniziosua evoluzione” “Faremo passare tutto il tempo che Dio vorrà concederle facendola divertire e portandola nei posti che desidera”, queste le parole commoventi del papà di. Sulla pagina Facebook ‘Il Babbo Natale dei Bambini’, gestita da un ...