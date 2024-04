Faenza - bimba di 5 anni ha un tumore irreversibile | in una lista tutti i suoi desideri

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 20 aprile 2024) Sara ha 5e da tre porta il peso di unche adesso è diventato. La malattia che l’ha colpita è un neuroblastoma al quarto stadio che ormai non risponde più a nessuna cura. Appesantire la terapia, secondo la valutazione dei medici, servirebbe solo a far star peggio la bambina. Per questo motivo l’equipe dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e i genitori della piccola hanno deciso di sospendere i trattamenti e usare “tutto il tempo che Dio vorrà concederle facendola divertire e portandola nei posti che desidera". Queste parole sono del papà di Sara che, in un post pubblicato sui social, ha raccontato la storia di sua figlia e, insieme alla moglie, ha detto di voler realizzarei sogni della loro bambina.