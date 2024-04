Traffico Roma del 23-04-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità fino alle ore 14 per una manifestazione davanti al mistero del made in Italy possibili chiusure e modifiche alla viabilità su via Molise su via di San Basilio non si escludono rallentamenti possibili disagi nelle ore di maggioranche su via dei Monti Tiburtini ricordiamo a causa di lavori chiuse le carreggiate centrali nei pressi dell’ospedale Sandro Pertini ai Parioli per lavori sui binari chiusa la corsia tranviaria di viale Gioacchino Rossini tra via Guido D’Arezzo e via Antonio Bertoloni in direzione via Ulisse Aldrovandi in base alle necessità lavorative non si escludono chiusure e restrizioni modifiche per i tram ricordiamo che la linea 19 sostituita da Busseto a Porta Maggiore Piazza Risorgimento n 23 sono sostituite da bus tra Porta Maggiore e ...