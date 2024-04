Asilo degli orrori | botte e violenze ai bimbi | la maestra denunciata dalle colleghe e incastrata dalle cimici

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 aprile 2024 – Le accuse sono molto pesanti: maltrattamenti continuati su una decina di bambini di un anno di età che frequentano unnido comunale nella periferia nordovest della città. Un'educatrice italiana di 46 anni è stata arrestata venerdì dagli agenti dell'Unità tutela donne e minori della polizia locale, coadiuvati dai colleghi del Comando decentrato 8: la donna è stata prima accompagnata all'ufficio arresti e fermi di via Custodi e poi riportata nella sua abitazione, in esecuzione della misura cautelare dei domiciliari disposta il giorno prima dal gip del Tribunale di Milano. La segnalazione delleStando alle prime informazioni, l'indagine è scattata dopo due segnalazioni arrivate dalla dirigente della scuola dell'infanzia, che a sua volta avrebbe ricevuto informazioni sui presunti maltrattamenti da parte di alcune ...

Maestra d'Asilo arrestata a Milano per maltrattamenti su bambini anche di pochi mesi: insulti, minacce e botte - Maestra d'Asilo arrestata a Milano per maltrattamenti sui bambini della sua classe: insulti e botte per farli dormire ...notizie.virgilio

Due nuovi asili nido a Cosenza, la soddisfazione di Alimena e De Paola - Il capogruppo Pd in consiglio comunale: «Raddoppiamo l’offerta di posti pubblici disponibili per le bambine e i bambini da 0 a 35 mesi» ...corrieredellacalabria

Migranti: premier Fico su nuovo Patto Ue, non è la solidarietà di cui parlavamo - Il premier slovacco, Robert Fico, ha respinto il nuovo Patto su migrazione e Asilo approvato la scorsa settimana dal Parlamento ...agenzianova