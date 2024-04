Tra Inter e Milan un abisso - ma non mi fate infierire Nicola Berti senza freni

(Agenzia Vista) Milan o , 22 aprile 2024 Con la vittoria nel Derby contro il Milan , l' Inter si è laureata Campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, conquistando lo Scudetto e l'iconica “seconda stella”, proprio nel giorno della partita contro i “cugini” rossoneri. Festa grande in Duomo , dove migliaia di tifosi si sono dati appuntamento per festeggiare il “Tricolore” tra canti, balli, cori contro il Milan e striscioni . Fonte: ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Milan o , 22 aprile 2024 Con la vittoria nel Derby contro il Milan , l' Inter si è laureata Campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, conquistando lo Scudetto e l'iconica “seconda stella”, proprio nel giorno della partita contro i “cugini” rossoneri. Festa grande in Duomo , dove migliaia di tifosi si sono dati appuntamento per festeggiare il “Tricolore” tra canti, balli, cori contro il Milan e striscioni . Fonte: ... (iltempo)

Dirigenza e società: il successo dell'Inter in cabina di regia - Da Zhang a Marotta passando per Ausilio e Antonello, così il lavoro di squadra degli uomini in giacca e cravatta ha gettato le basi vincenti per i nerazzurri ...ilgiornale

Il pagellone della seconda stella: tutti i protagonisti dell’Inter campione - Riassumiamo la stagione delle tante stelle dietro allo storico scudetto dell'Inter: dal capitano coraggioso, all'usato sicuro, dai giovani rampanti agli inossidabili veterani. Nel nostro pagellone c'è ...ilgiornale

Ucraina-Russia, droni su Odessa: 7 feriti, tra cui 2 bambini - E' di sette feriti, tra loro due bambini, il bilancio dell' attacco sferrato in nottata contro la città ucraina di Odessa. Nel darne notizia, le Forze di difesa che operano nella parte meridionale del ...adnkronos