Inter Campione d' Italia - i festeggiamenti al Duomo di Milano tra cori contro il Milan e striscioni

L’INTER È CAMPIONE D’ITALIA! La classifica di Serie A dà il verdetto più atteso nella partita più attesa, il derby contro il Milan. Un trionfo memorabile e indimenticabile, che vale non solo lo scudetto ma anche la seconda stella e il sorpasso sui rivali cittadini (battuti per la sesta volta consecutiva) nell’albo d’oro! Serie A 2023-2024 – 33ª giornata Genoa-Lazio 0-1 67’ Luis Alberto Cagliari-Juventus 2-2 30’ rig. Gaetano, 36’ rig. Mina, 62’ ... (inter-news)

“Mio fratello? Ci sarà tanta gioia, da quando è arrivato all’Inter penso sia il suo grande successo. Lui già aveva vinto delle coppe, ma lo scudetto è la sua consacrazione. Ed è tutto meritato per come vive la professione. La finale di Champions dell’anno scorso ha dato grande consapevolezza, se solo Lukaku avesse fatto gol in finale… Non so cosa sarebbe successo”. Lo ha detto Pippo Inzaghi a Dazn celebrando lo scudetto vinto dal fratello ... (sportface)

L’Inter e tutti i tifosi nerazzurri stanno festeggiando per la conquista del 20° scudetto. La vittoria di questa sera sul Milan, nel match valido per il posticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A, permette ai nerazzurri di festeggiare in anticipo: l’Inter è campione d’Italia. Non sono di certo felici i rossoneri. Il Milan ha incassato un brutto ko. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e fa… rosicare. I rossoneri hanno optato ... (calcioweb.eu)

“Se sono l’uomo dello Scudetto? Penso che questo sia il campionato del gruppo, è riduttivo nominare un singolo. Bisogna fare i complimenti a tutti, dai giocatori a coloro che lavorano per il club dal giorno alla notte”. Lo ha detto l’esterno dell’Inter, Federico Dimarco dopo la vittoria nel derby contro il Milan che vale l’aritmetico Scudetto. “Io adesso vado a festeggiare con la squadra, poi mi presento in Piazza Duomo. Avvisate i tifosi di ... (sportface)

“È una serata stupenda per tutto l’ambiente Interista. Mancava quest’ultimo passo ed è arrivato in un derby fuori casa. Il merito va a Inzaghi, allo staff e a questi ragazzi che hanno conquistato la seconda stella. È un momento storico”. Lo ha detto il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Milan che vale l’aritmetica dello scudetto. “Quando abbiamo iniziato a lavorare si vedeva la voglia del mister ... (sportface)