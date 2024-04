Torna con la sua 197ª edizione la Corsa dell’Arno - la competizione al galoppo più longeva d' Italia

Se si torna sse al voto oggi vincerebbe nuovamente Fratelli d'Italia. Infatti, il partito dell'attuale premier Giorgia Meloni, si conferma saldamente in testa con il 27.8% dei consensi degli elettori. Lo rivela l'ultimo Sondaggi o effettuato da Quorum/YouTrend in cui si evince che l'indice di gradimen (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) - Riapre il famoso locale affacciato sullo stretto di Messina, esperienze culinarie e di intrattenimento senza precedenti Reggio Calabria, 23 aprile 2024. Già inizia a trapelare qualche data per la tanto attesa riapertura dello storico locale il Pilone by Rare, sito nel borgo di Santa Trada in provincia di Reggio Calabria, proprio sul versante reggino dello stretto di Messina. Una location all'aperto incastonata in una cornice ... (liberoquotidiano)