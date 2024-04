Sondaggi politici - Fdi in testa con il 27,8 - il Pd torna sopra il 20 % +0 -7, bene anche il M5S con il 16 -5%, leggero calo per Lega e FI -0,3%

Nuova settimana, nuovi sondaggi politici . Le ultime rilevazioni dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 vede come nelle intenzioni di voto degli italiani Fratelli d’Italia rimane il primo partito con il 27,8%, mentre le due principali formazioni di opposizione Pd e M5S recuperano almeno mezzo punto ciascuno. I dem al 20,5%, +0,7%, e i pentastellati 16,5%, +0,5%. […] L'articolo Fratelli d’Italia al 27,8%, calo drastico della Lega : ... (ildifforme)

Negli ultimi tre mesi FdI ha perso quasi 2 punti percentuali, anche se resta ancora in testa. Seguono Pd e M5s, in risalita, mentre Forza Italia e Lega sono sempre più vicine. Tra le liste 'minori' è sfida per chi riuscirà ad arrivare al 4%. Ecco i risultati dell'ultimo Sondaggio Eumetra.Continua a leggere (fanpage)