Il Pilone by Rare - Reggio Calabria | La storica location torna con rinnovata energia e tante novità per il pubblico

(Di martedì 23 aprile 2024) Riapre il famoso locale affacciato sullo stretto di Messina, esperienze culinarie e di intrattenimento senza precedenti, 23 aprile 2024. Già inizia a trapelare qualche data per la tanto attesa riapertura dello storico locale ilby, sito nel borgo di Santa Trada in provincia di, proprio sul versante reggino dello

Torna ‘Il Pilone’ by Rare: lo storico locale riapre con un nuovo volto - Manca poco ormai per poter scoprire e rivivere gli ambienti del nuovo ‘Pilone’ targato Rare Si posiziona in uno degli angoli più affascinanti al mondo. Incastonato nel borgo di Santa Trada, ai piedi ...citynow