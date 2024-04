Tiro con l’arco - i convocati provvisori dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo | tornano tutti i titolari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) Ladel2024 diconsi è aperta ufficialmente quest’oggi a Shanghai con il ranking round della divisione compound in occasione della primastagionale, che andrà avanti fino a domenica 28 aprile. Il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante si terrà tra un mese sempre in Asia ma a Yecheon, in Corea del Sud. L’evento si svolgerà dal 21 al 26 maggio, quindi dopo i Campionati Europei ed il Preolimpico continentale di Essen. Quando manca una settimana alla scadenza per le iscrizioni definitive, l’Italia ha già inserito nell’entry list della competizione i nominativi degli atleti che affronteranno la prossima trasferta asiatica di World Cup. Per quanto riguardaolimpicoin azionei ...