Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2024 | italiani nelle retrovie nelle qualificazioni del compound

(Di martedì 23 aprile 2024) Prima giornata della prima tappa dideldiconin quel di(Cina). Un martedì interamente dedicato alle frecce di qualifica per quanto riguarda il, sia individuale che a squadre, al maschile e al femminile. Al maschile il danese Mathias Fullerton chiude in prima posizione con 714 punti e davanti al coreano Kim Jongho, secondo anche lui a 714, ma con meno X. In terza posizione c’è invece l’olandese Mike Schloesser con 713. Tra glispicca Michea Godano con 701 punti per piazzarsi in 34ma posizione ed affrontare lo statunitense Angus Moss al primo turno. Troviamo poi Marco Bruno che ha concluso con 699 dopo le 72 frecce di oggi in 39ma posizione e che sfiderà il lussemburghese Jesse Seywert. Inizio durissimo per Jesse Sut ...