Tiro a volo - Preolimpico Doha 2024 | nel trap femminile pass per Francia e Kazakistan Jessica Rossi 15ma

Super Italia in quel di Doha , città del Qatar che sta ospitando in questi giorni il Trofeo Preolimpico 2024 di Tiro a volo . Nella qualifica della specialità trap infatti dopo 50 piattelli Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi guidano la classifica, candidandosi a disputare le Finali previste per domani. Gli azzurri, tutti già con il pass olimpico in tasca già da tempo, si sono resi artefici di due serie di altissimo profilo, mantenendo la ... (oasport)

Prosegue il percorso di Jessica Rossi al Torneo Preolimpico 2024 di Tiro a segno, evento in fase di svolgimento in Qatar, precisamente a Doha. Dopo 100 piattelli infatti l’azzurra si è piazzata nel gruppo del quarto posto, in piena corsa dunque per le Finali. Il fenomeno azzurro – già qualificata per i Giochi di Parigi – si è purtroppo resa protagonista di una quarta serie non eccezionale, in cui ha rotto 22 piattelli su 25, per poi alzare ... (oasport)