Tiro a volo | De Filippis - Fabbrizi e Pellielo al vertice dopo 100 piattelli al Preolimpico di Doha

(Di lunedì 22 aprile 2024) Super Italia in quel di, città del Qatar che sta ospitando in questi giorni il Trofeo2024 di. Nella qualifica della specialità trap infatti50Mauro Dee Massimoguidano la classifica, candidandosi a disputare le Finali previste per domani. Gli azzurri, tutti già con il pass olimpico in tasca già da tempo, si sono resi artefici di due serie di altissimo profilo, mantenendo la concentrazione gestendo una situazione molto delicata, con tanti concorrenti in lizza per le posizioni che contano. Denello specifico ha fatto bottino pieno, segnando 25/25 (99/100) in entrambi i segmenti.invece ha mancato soltanto un colpo nell’ultima serie, ...