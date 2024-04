Tiro a volo | Jessica Rossi lotta per la Finale al Preolimpico di Doha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) Prosegue il percorso dial Torneo2024 dia segno, evento in fase di svolgimento in Qatar, precisamente a. Dopo 100 piattelli infatti l’azzurra si è piazzata nel gruppo del quarto posto, in piena corsa dunque per le Finali. Il fenomeno azzurro – già qualificata per i Giochi di Parigi – si è purtroppo resa protagonista di una quarta serie non eccezionale, in cui ha rotto 22 piattelli su 25, per poi alzare l’asticella nella quarta, dove ha segnato 25/25. Insieme alla medaglia d’oro di Londra 2012 ci sono altre cinque partecipanti. Leggermente più attardata Maria Lucia Palmitessa, anche lei artefice di una quarta serie negativa, dove ha mandato a segno solo 20/25, facendo bottino pieno poi all’ultimo segmento. In virtù di quanto successo l’azzurra adesso si trova nel ...