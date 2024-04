Tiro a volo - preolimpico Doha 2024 | De Filippis secondo per un piattello nel trap

(Di martedì 23 aprile 2024) Un grande Mauro Demanca la possibilità di vincere la finale delal torneodiper un solo, e deve così accontentarsi, si fa per dire, dell’argento. A trionfare in Qatar è lo spagnolo Andres Garcia, che chiude con quattro errori e il punteggio di 46/50, mentre il forte tiratore italiano, ieri al comando delle qualifiche con appena un errore, ècon cinque errori e il punteggio di 45/50 dopo un testa a testa serrato tra i due finalisti rimasti a giocarsi le prime due posizioni. Al terzo posto il turco Oguzhan Tuzun, al comando nella prima metà della finale a sei, quindi il maltese Chetcuti, lo sloveno Lepen e l’albanese Kumi chiudono il quadro dei primi sei sulle pedane mediorientali. Giovanni Pellielo, decimo nelle ...

