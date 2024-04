Thiago Motta - numeri stellari | il Bologna è un piccolo Ajax

Il Bologna di Thiago Motta ha battuto sia la Roma di Mourinho sia quella di De Rossi . Lo scrive il Corriere della Sera con Luca Valdiserri. Ecco cosa scrive il Corsera di Roma- Bologna finita 1-3 e che di fatto ha sancito l’ingresso dei rossoblù in Champions, un ingresso storico. Il Bologna è con un piede e mezzo in Champions League, la Roma dovrà ancora guadagnarsela tutta e, dopo l’1-3 di ieri, non è facile capire se sarà meno difficile ... (ilnapolista)

“Ciao mamma guarda come mi diverto”. Quando alla fine del trionfale 3 a 1 del Bologna contro la Roma, a Thiago Motta hanno chiesto se provava emozioni per l’Inter, che in quei minuti stava vincendo lo scudetto battendo il Milan, l’allenatore del Bologna FC ha fatto un sorriso e per non essere scortese con un “chissenefrega” ha spiegato “che lui è felice di allenare e stare a Bologna ”. Ecco mister, dopo aver dato lezioni di calcio a mezza Europa ... (ilfattoquotidiano)

Giannichedda a RBN: “Allegri addio non scontato. Thiago Motta sarebbe ok. Chi cederei tra Chiesa e Vlahovic” - La Juve si gioca la finale di Coppa Italia stasera in casa della Lazio. Si parte dal 2-0 conquistato a Torino nell'andata della semifinale. Gatti out per squalifica, al suo ...tuttojuve

Serie A - Il Pagellone della 33ª giornata: Bologna da urlo, la Juve fatica, flop Napoli - SERIE A - L'Inter vince lo Scudetto nel derby e merita 10, ma subito dopo c'é il voto alto per la squadra di Motta, che espugna l'Olimpico nello scontro diretto ...eurosport

Bologna, operai e ingegneri per Thiago Motta - Quando una squadra sa fare tutto, ma proprio tutto, come il Bologna di Thiago Motta, può vincere a Roma una partita decisiva per la Champions contro una sua diretta concorrente segnando un gol dopo 33 ...corrieredellosport